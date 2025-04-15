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15 апреля, 14:30

Транспорт

Москвич нарисовал футуристичную схему метро 2100 года

Москвич нарисовал футуристичную схему метро 2100 года

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Схема московского метро 2100 года появилась в Сети. Ее создал один из читателей телеграм-канала о развитии метрополитена и транспорта Москвы. Автор совместил реальные планы Стройкомплекса с пожеланиями москвичей, а также жителей соседних городов и добавил немного собственного видения.

На схеме метро дотянули до Мытищ, есть отдельная линия в аэропорт Шереметьево и ТиНАО, а также станции МЦД в Балашихе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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