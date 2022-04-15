Готовится сопряжение станций "Сокольники" БКЛ и Сокольнической линии – Бочкарев

Новую станцию "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начали соединять с Сокольнической линией метро.

Уже снимают облицовку со стены, которая отделяет "Сокольники" радиальной линии от строящейся станции, и готовятся к ее демонтажу. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительству Андрей Бочкарев.

Чтобы перераспределить пассажиропотоки, создаются две точки пересадки. Один переход будет из вестибюля "Сокольников" одноименной линии на станцию БКЛ, и еще одна пересадка – с Большого кольца на Сокольническую линию. Обе пересадки можно будет сделать через первый вестибюль новой станции БКЛ, расположенный со стороны Русаковской улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.