Трамвайные маршруты через Госпитальную площадь вновь заработали в Москве

С 15 февраля через Госпитальную площадь в Москве вновь можно проехать на трамвае. Возвращение маршрутов – это ожидаемое событие для москвичей.

С 2019 года трамваи № 32 и 46 не ходили между станциями "Авиамоторная" и "Семеновская" из-за строительства одного из крупнейших ТПУ на востоке Москвы. Во время ограничений на этом участке были проведены работы по обособлению путей в Семеновском проезде.

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