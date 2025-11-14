В России владельцам легковушек начали приходить штрафы по 600 тыс рублей за перевес

В России владельцам легковушек начали приходить штрафы по 600 тысяч рублей за перевес на несколько тонн или превышение габаритов. Водители фур перед заездом на весовые пункты начали крепить номера-дублеры, которые совпадают со знаками этих автомобилей.

Автоюрист Алексей Терентьев порекомендовал в таких ситуациях обращаться в ГИБДД и сообщать о том, что номер используется третьими лицами. По его словам, в дальнейшем это дело будет рассматриваться судом, и вероятность прекращения достаточно высокая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.