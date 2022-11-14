В пригороде Парижа испытали летающее такси

Летающее такси испытали в пригороде Парижа. Показательный полет провела немецкая компания Volocopter.

Машина, похожая на вертолет, может обходиться без пилота и брать на борт двух человек. Максимальная скорость транспортного средства составляет 90 километров в час. Аэротакси планируют использовать во время летней Олимпиады во Франции в 2024 году.

Ранее воздушное такси испытала в Дубае китайская компания. Во время полуторачасового полета кабина машины была пустой.

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