"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 2 балла

Столичный трафик к этому часу составляет 2 балла, следует из данных ЦОДД.

В эти минуты при движении в сторону центра постоять в четырехкилометровом заторе придется на Рязанском проспекте. На участке от пересечения с улицей Академика Скрябина до станции метро "Стахановская" потеряете около получаса. Несмотря на ранее время, этот отрезок на карте города в бордовом цвете.

Движение в Москве 14 ноября затруднит не только непогода. Закрыта часть Замоскворецкой линии метро: от станции "Автозаводская" до "Орехово". Пробки в этом районе были уже 12 и 13 ноября.

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