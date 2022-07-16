Фура чуть не застряла на проспекте Маршала Жукова

На проспекте Маршала Жукова фура чуть было не застряла под бетонным ограничителем высоты. Проехала машина с трудом: на видео, которое засняли очевидцы, слышен скрежет крыши о конструкцию.

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