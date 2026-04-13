Первый прямой рейс свяжет Москву с северокорейским городом и портом Вонсан

Через неделю из Москвы можно будет отправиться на новый курорт. Первый прямой рейс свяжет российскую столицу с северокорейским городом и портом Вонсан. Вылет запланирован на 21 апреля, обратный рейс – на 23 апреля.

Эксперты считают, что эти рейсы могут стать тестовыми перед запуском регулярных полетов между двумя странами. Пока на эти даты на сайте авиакомпании продаются билеты лишь до Пхеньяна.

