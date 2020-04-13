Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Открыт новый маршрут от метро "Парк Победы" до подмосковного Краснознаменска. На маршруты № 1442 и 1442а вышли современные автобусы пригородной модификации.

"Сегодня регулярный речной электротранспорт – это не только комфортные поездки по Москве-реке, но и место для интеллектуального досуга горожан. С момента запуска тематических рейсов провели 115 бесплатных просветительских мероприятий. Видим положительный отклик и высокий интерес к ним у наших пассажиров. Теперь мы запускаем новый образовательный проект по актуальной теме финансовой грамотности", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, в столицу пришли около 50 автобусов новой поставки, которые выйдут на пригородные направления. В настоящее время уже около 2 тысяч таких автобусов работают в парках Мосгортранса.

