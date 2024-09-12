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12 сентября, 19:45

Транспорт

Открытие станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" завершило формирование Солнцевской линии

Открытие станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" завершило формирование Солнцевской линии

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Открытие станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" в сентябре 2023 года завершило формирование Солнцевской линии Московского метрополитена. На ней находятся 14 станций, вблизи которых проживают более полутора миллионов москвичей.

Кроме того, в 2023 году в Москве открыли еще несколько станций метро. Это платформы "Аэропорт Внуково", "Яхромская", "Лианозово", "Физтех".

Подробнее о том, как работают Люблинско-Дмитровская и Солнцевская линии после изменений, – в эфире телеканала Москва 24.

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