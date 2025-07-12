12 июля, 09:15Транспорт
Движение закроют на улице Сергия Радонежского из-за парада трамваев
Движение закроют на улице Сергия Радонежского от Андроньевской площади до улицы Рогожский вал 12 июля. Такие ограничения связаны с проведением парада трамваев.
В 11:30 ко Дню московского транспорта исторические трамваи поедут по маршруту от Волочаевской улицы через Красноказарменную улицу, метро "Авиамоторная" и шоссе Энтузиастов до улицы Сергия Радонежского.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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