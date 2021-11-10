Знак 2-минутной парковки заменят на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы демонтируют дорожный знак, разрешающий остановку в течение двух минут.

Знак был установлен на Новощукинской улице. В экспериментальном порядке тестировалась зона быстрой высадки пассажиров под названием Kiss&Ride.

"Сейчас мы стараемся сокращать количество знаков и в ближайшее время заменим его на знак "Стоянка запрещена", который используется повсеместно и разрешает остановку в его зоне до пяти минут", – рассказали в Центре организации дорожного движения.

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