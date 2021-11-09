Около 700 тысяч пассажиров принял Северный речной вокзал в этом году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В этом году причалы Северного речного вокзала приняли около 700 тысяч пассажиров, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За период с 24 апреля отмечено более 11 тысяч подходов круизных и прогулочных судов к причалам Северного речного вокзала, общий пассажиропоток составил около 700 тысяч человек", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.
Он уточнил, что основной трафик приходился на прогулочные маршруты. Так, в выходные с причалов каждый час отправляется по шесть теплоходов.
Бирюков напомнил, что на Северном речном вокзале была проведена масштабная реконструкция. По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства осуществили сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капитально отремонтировали подпорную стенку причалов и лестничных сходов, а также создали современную систему электро- и водоснабжения судов.
"Основная тема благоустройства набережной и площади у здания вокзала – река. На набережной установили уменьшенную копию Канала имени Москвы – ручей с моделями шлюзов и подсветкой по всей длине. Дети и взрослые могут запускать кораблики, открывать и закрывать шлюзы, параллельно изучая структуру канала", – добавил Бирюков.
Ранее Северный речной вокзал завоевал приз зрительских симпатий престижной международной премии Green Solutions Awards в номинации "Районы".
Кроме того, данный проект вошел в число победителей среди строительных проектов. Специалисты отремонтировали 17 причалов и историческую диспетчерскую, выполнили реставрацию элементов фасадов и интерьеров. Был отремонтирован зал ожидания и ресторан, а на крыше создали смотровую площадку с панорамным видом на Химкинское водохранилище.
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