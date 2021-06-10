Россия возобновила авиасообщение еще с восемью странами

Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с восемью странами. Среди них – Австрия, Венгрия, Люксембург, Марокко, Хорватия.

Кроме того, будут чартерные полеты в Албанию. Но пока ни одна российская авиакомпания не заявила о планах открыть регулярные прямые рейсы по новым направлениям.

Между тем туроператоры просят возобновить полеты на популярные зарубежные курорты. Эту тему обсудили с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ломидзе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.