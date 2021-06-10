Движение на участке Замоскворецкой линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена от станции "Новокузнецкая" до станции "Автозаводская" восстановлено и введено в график. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение на участке Замоскворецкой линии восстановлено", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение от "Новокузнецкой" до "Автозаводской" было приостановлено из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.