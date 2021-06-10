На участке Замоскворецкой линии метро нет движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На участке Замоскворецкой линии от станции "Новокузнецкая" до станции "Автозаводская" нет движения поездов из-за человека на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – говорится в сообщении.

Ориентировочное время восстановления движения на участке Замоскворецкой линии – 45 минут.

"Делаем все возможное, чтобы поехать быстрее. Пожалуйста, пользуйтесь другими линиями и МЦК, а также наземным транспортом", – попросили в Дептрансе.

В частности, пассажирам рекомендовали не ожидать восстановления движения на платформах, а пользоваться Калининской, Калужско-Рижской, Кольцевой линиями.

Ранее из-за человека на путях были временно увеличены интервалы движения поездов на участке Сокольнической линии метро.

1 июня поезда следовали с увеличенными интервалами на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро. Позднее движение ввели в график.