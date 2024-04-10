Дептранс рассказал о дорожной обстановке 10 апреля

Столичный Дептранс просит водителей пересесть на общественный транспорт в связи с опустившимся на город густым туманом. Кроме того, местами в Москве возможны локальные затруднения.

При этом 10 апреля прогнозируется свободное движение на Кутузовском проспекте, проспекте Багратиона и МСД. А на Ленинском проспекте в районе домов № 87–99 в обоих направлениях, а также на МКАД с 29-го по 32-й километр и на 14-м километре идут строительные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.