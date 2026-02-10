Житель Троицка рассказал, сколько тратит на дорогу до метро

Житель Троицка Евгений Строцинский рассказал, что тратит на дорогу до ближайшей станции метро минимум 1,5 часа. С открытием метро в его городе время пути до центра Москвы сократится до 50 минут. Жители Троицка уже видят подготовку стройплощадки для будущей станции.

К 2032 году протяженность линий московского метро вырастет в два раза по сравнению с 2010 годом. Сейчас полным ходом идет строительство Рублево-Архангельской линии, второй очереди Троицкой линии и Бирюлевской ветки. Также принято решение о проектировании линии метро в Сколково.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.