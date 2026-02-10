Из-за пожара на Пресненском Валу временно изменено движение автобусных маршрутов

В связи с возгоранием жилого дома на улице Пресненский Вал временно изменены трассы следования автобусных маршрутов 418, м32 и м34.

Автобусы и электробусы в обоих направлениях следуют по улице Малой Грузинской с правым поворотом на улицу Красную Пресню, далее по своей обычной трассе.

Пассажирам и водителям рекомендуют быть внимательными и слушать объявления в салонах транспортных средств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.