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10 февраля, 11:15

Транспорт

Солнцевскую линию метро планируют продлить дальше аэропорта Внуково

Солнцевскую линию метро планируют продлить дальше аэропорта Внуково

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Солнцевскую линию метро могут продлить дальше аэропорта Внуково. Такое распоряжение выпустила Москомархитектура. Если проект утвердят, новая станция появится рядом с Киевским шоссе.

В последние 10 лет на Солнцевской линии открыли 14 станций. Сейчас со станции "Аэропорт Внуково" в сутки отправляются около 10 тысяч пассажиров, а к 2030 году этот показатель может превысить 31 тысячу.

Как отметил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, у Солнцевской линии есть резервы пропускной способности, ее продление – разумное решение. Новая станция позволит сократить время в пути до БКЛ на 15–20 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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