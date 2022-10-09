Новости часа: первый поезд из Симферополя прибудет на Казанский вокзал 9 октября

В воскресенье, 9 октября, на Казанский вокзал из Симферополя прибудет поезд. Он будет первым составом, который приедет в Москву с полуострова с момента ЧП на Крымском мосту.

Российские войска отбили атаки Вооруженных сил Украины в нескольких населенных пунктах на луганском направлении. В результате были уничтожены три танка противника.

В Запорожье завершаются работы по восстановлению энергоснабжения атомной станции и города Энергодар. Радиационная обстановка там в норме. Кроме того, как сообщили в Минобороны, городские кварталы и территорию Запорожской АЭС дважды за сутки обстреляли из реактивных систем залпового огня.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.