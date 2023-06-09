Более 200 автомобилей "Москвич 3" получили оснащение сервиса "Яндекс Такси" и начали работать на дорогах столицы.

Всего для таксопарков дилерам пока передали 560 кроссоверов.

В апреле 2023 года завод подписал один из крупнейших в мире контрактов на поставку машин с компанией "Яндекс". В перспектив количество автомобилей увеличится до пяти тысяч, среди которых две тысячи будут электромобили. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.