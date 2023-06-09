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11:45

Транспорт

Более 200 автомобилей "Москвич 3" получили оснащение сервиса "Яндекс Такси"

Более 200 автомобилей "Москвич 3" получили оснащение сервиса "Яндекс Такси"

В Лефортовском тоннеле перекроют движение для замены асфальта

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 75 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность московских дорог в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": затор длиной два километра образовался на Волоколамском шоссе

Станции столичного метро "Боровицкая" и "Полянка" с 17 июня будут закрыты по выходным дням

"Утро": движение транспорта затруднено на 85-м километре МКАД в районе Осташковского шоссе

Более 200 автомобилей "Москвич 3" получили оснащение сервиса "Яндекс Такси" и начали работать на дорогах столицы.
Всего для таксопарков дилерам пока передали 560 кроссоверов.

В апреле 2023 года завод подписал один из крупнейших в мире контрактов на поставку машин с компанией "Яндекс". В перспектив количество автомобилей увеличится до пяти тысяч, среди которых две тысячи будут электромобили. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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