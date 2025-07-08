В приложении 2ГИС появился первый в России мотонавигатор

Первый мотонавигатор в России появился в приложении 2ГИС. Теперь можно найти оптимальный маршрут, не отвлекаясь на экран телефона. Он адаптирован под специфику мотоезды, например, учитывает возможность двигаться между рядов там, где это разрешено.

Как рассказал руководитель продуктов транспорта 2ГИС Максим Березкин, мотонавигатор предупреждает мотоциклистов только о камерах, которые светят в спину, так как они действительно важны для водителей этого вида транспорта. Кроме того, добавлено количество светофоров в информацию о маршруте.

Чтобы получить доступ к мотонавигатору, нужно обновить приложение до последней версии. Для скутеров и мопедов лучше выбрать режим на самокате, так как он учитывает ограничения на некоторых дорогах.



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