Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

90 единиц подвижного состава украсили в честь юбилея московского метро. Празднично оформленные трамваи, автобусы и поезда метро будут ежедневно перевозить пассажиров.

"За последние 15 лет Московский метрополитен совершил рывок в качестве обслуживания пассажиров. Нигде в мире система оплаты по биометрии не реализована в таком масштабе и с таким удобством для пассажиров, как у нас. Сейчас уже на 302 станциях с учетом МЦК запущена оплата по биометрии. Каждый будний день москвичи проходят в транспорт с помощью распознавания лица более 160 тысяч раз. К системе подключено уже свыше 400 тысяч пользователей", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

С начала 2025 года в Москве появилось 22 новых электробусных маршрута. Экологичный транспорт становится все более доступным для жителей разных районов. С 2018 года запустили 200 экологичных маршрутов, что делает Москву европейским лидером по количеству электротранспорта.