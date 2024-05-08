08 мая, 00:00Транспорт
Новые поезда начнут курсировать на МЦД до конца 2024 года
Новые поезда "Иволга 4.0" начнут курсировать на МЦД до конца 2024 года. Двадцать составов "Иволги" последней модификации планируют запустить на третьем и четвертом диаметрах. В новых составах сделали более 700 сидений, благодаря третьей двери в промежуточных вагонах сократилось не только время стоянки, но и интервалы движения поездов.
Новые поезда собирают в Твери. Подробнее об обновлении подвижного состава – в эфире телеканала Москва 24.