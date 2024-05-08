Новые поезда начнут курсировать на МЦД до конца 2024 года

Новые поезда "Иволга 4.0" начнут курсировать на МЦД до конца 2024 года. Двадцать составов "Иволги" последней модификации планируют запустить на третьем и четвертом диаметрах. В новых составах сделали более 700 сидений, благодаря третьей двери в промежуточных вагонах сократилось не только время стоянки, но и интервалы движения поездов.

Новые поезда собирают в Твери. Подробнее об обновлении подвижного состава – в эфире телеканала Москва 24.