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08 мая, 00:00

Транспорт

Новые поезда начнут курсировать на МЦД до конца 2024 года

Новые поезда начнут курсировать на МЦД до конца 2024 года

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Поезда "Иволга 4.0" выйдут на линии МЦД до конца 2024 года

Режим работы Московской канатной дороги изменится 9 мая

Новые поезда "Иволга 4.0" начнут курсировать на МЦД до конца 2024 года. Двадцать составов "Иволги" последней модификации планируют запустить на третьем и четвертом диаметрах. В новых составах сделали более 700 сидений, благодаря третьей двери в промежуточных вагонах сократилось не только время стоянки, но и интервалы движения поездов.

Новые поезда собирают в Твери. Подробнее об обновлении подвижного состава – в эфире телеканала Москва 24.

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