Суд приговорил бармена Малину к 25 годам за диверсии на железной дороге и госизмену

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Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к 25 годам колонии 36-летнего бармена Владимира Малину за диверсии на железной дороге и госизмену, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Прокурор просил при этом приговорить Малину к 28 годам заключения.

Суд установил, что обвиняемый в 2023 году вступил в объединение "Легион "Свобода России" (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Тогда же ему выделили куратора, с которым он общался через мессенджер.

Ранее Малина частично признал свою вину. При этом он отверг обвинение в государственной измене. Всего Малину обвинили в совершении 10 преступлений.

Среди них, в частности, госизмена, приготовление к теракту, совершение группой лиц диверсий, приготовление к диверсии, прохождение обучения в целях проведения террористической деятельности, участие в террористической организации.

