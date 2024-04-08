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08 апреля, 17:30

Транспорт

Стоимость проезда по ВСМ Москва – Санкт-Петербург определят к 1 июля 2024 года

Стоимость проезда по ВСМ Москва – Санкт-Петербург определят к 1 июля 2024 года

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Стоимость проезда по высокоскоростной магистрали, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, станет известна к 1 июля. К этой же дате примут и другие решения по строительству железной дороги.

14 марта Владимир Путин дал старт масштабному железнодорожному проекту. Он предусматривает прокладку 679 километров путей, которые пройдут через шесть регионов. Строительство ВСМ предполагает реконструкцию девяти станций третьего диаметра, строительство трех мостов и пяти автомобильных и железнодорожных путепроводов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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