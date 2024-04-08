Судебные приставы и "Московский паркинг" провели совместный рейд

"Московский паркинг" проводит рейд совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Приставы выявляют имущество должников, которые вовремя не погашают штрафы, в том числе не платят за парковки.

По словам пресс-секретаря Моспаркинга Филиппа Конюхова, приставы могут наложить арест на имущество должника, например, задержать автомобиль при выдаче со спецстоянки. Резидентам, имеющим три и более неоплаченных штрафов, могут отказать в выдаче резидентного разрешения, а действие уже выданного может быть приостановлено.

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