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08 апреля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Собянин рассказал о развитии московского городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Число пользователей электрозарядных станций выросло в 2,8 раза с начала 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года. На данный момент в проекте "Энергия Москвы" участвуют уже более 17 тысяч человек.

"По многим показателям транспортная система Москвы – уже одна из лучших в мире. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы разработали новую Программу развития транспорта, которая позволит сделать передвижение по столице еще надежнее и удобнее для каждого – от пешехода до автомобилиста, а также улучшить экологию", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

За январь – март сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров сопроводили более 17 тысяч горожан. Инспекторы сервиса помогают в поездках тем, кому сложно передвигаться самостоятельно.

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