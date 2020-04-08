Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Число пользователей электрозарядных станций выросло в 2,8 раза с начала 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года. На данный момент в проекте "Энергия Москвы" участвуют уже более 17 тысяч человек.

"По многим показателям транспортная система Москвы – уже одна из лучших в мире. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы разработали новую Программу развития транспорта, которая позволит сделать передвижение по столице еще надежнее и удобнее для каждого – от пешехода до автомобилиста, а также улучшить экологию", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

За январь – март сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров сопроводили более 17 тысяч горожан. Инспекторы сервиса помогают в поездках тем, кому сложно передвигаться самостоятельно.