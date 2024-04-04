Сотрудники ЦОМП помогли более 17 тыс пассажирам с начала 2024 года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сотрудники столичного Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) оказали помощь более 17 тысячам горожан за январь – март 2024 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Один из самых востребованных и полезных сервисов – Центр обеспечения мобильности пассажиров: инспекторы сопровождают в поездках тех, кому сложно передвигаться самостоятельно", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Показатель вырос с прошлого года на 18%, отметили в департаменте. Инспекторы сопровождают пассажиров с нарушениями слуха или зрения, функций опорно-двигательного аппарата, пожилых людей, семьи с многодетными родителями.

Всего же с 2013 года в Москве разработали для маломобильных пассажиров более 300 маршрутов до культурных и социально значимых объектов. На 26 трамвайных маршрутах столицы увеличили сопровождение сотрудниками центра.

Подать заявку на оказание услуги можно на сайте. Служба работает с 05:30 до 01:00.

Ранее в московском метро появились тактильные напольные указатели для слабовидящих и незрячих пассажиров. Они используются для обозначения безопасных путей следования, а также начала маршрутов и изменения направления движения. До конца 2024 года указатели планируют разместить еще на 22 станциях метро.

