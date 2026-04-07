Трамвайный парк Москвы полностью обновят к концу 2026 года

Трамвайный парк Москвы будет полностью обновлен к концу этого года. В ближайшее время город получит еще 50 вагонов типа "Львенок" на автономном ходу. Все трамваи российского производства, оборудованы системами для беспилотного управления и современными аккумуляторными батареями.

В прошлом году запустили первый в мире беспилотный трамвай с пассажирами. До конца 2026 года беспилотными станут 15 трамваев Краснопресненской сети, а к 2030 году две трети столичного парка перейдут на беспилотное управление. Количество пассажиров на московском трамвае растет рекордными темпами на 15% в год.

