Более 300 туристов застряли в московском аэропорту перед вылетом в Нячанг
Более 300 туристов, направлявшихся во вьетнамский Нячанг, застряли в московском аэропорту. Вылет рейса, первоначально запланированный на 4 часа утра, был перенесен из-за технических неполадок на борту самолета.
Пассажиры сообщили, что были вынуждены покинуть зону вылета и провели ночь в аэропорту, некоторые спали на полу. По данным авиакомпании "Азур Эйр", часть туристов была размещена в гостинице, однако некоторые предпочли остаться в терминале.
