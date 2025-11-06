Форма поиска по сайту

06 ноября, 13:15

Транспорт

Более 300 туристов застряли в московском аэропорту перед вылетом в Нячанг

Более 300 туристов застряли в московском аэропорту перед вылетом в Нячанг

Более 300 туристов, направлявшихся во вьетнамский Нячанг, застряли в московском аэропорту. Вылет рейса, первоначально запланированный на 4 часа утра, был перенесен из-за технических неполадок на борту самолета.

Пассажиры сообщили, что были вынуждены покинуть зону вылета и провели ночь в аэропорту, некоторые спали на полу. По данным авиакомпании "Азур Эйр", часть туристов была размещена в гостинице, однако некоторые предпочли остаться в терминале.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

