В РФ предложиди увеличить размер минимальных выплат по ОСАГО

В России предлагают увеличить размер минимальных выплат по ОСАГО для тех, кто оформил европротокол и не стал вызывать сотрудников ГИБДД. Последний раз выплаты увеличили до 100 тысяч в 2018 году.

В 2022 году 902 тысячи водителей воспользовались европротоколом, а это 41% от общего числа всех, кто попал в ДТП. Юристы отмечают, что в большинстве случаев страховые компании пытались занизить суммы страховых. Но в случае принятия новых норм такой возможности у них не будет.

На какую сумму смогут претендовать автовладельцы? И с чем связаны такие изменения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.