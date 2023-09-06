Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 23:00

Транспорт

В РФ предложиди увеличить размер минимальных выплат по ОСАГО

В РФ предложиди увеличить размер минимальных выплат по ОСАГО

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В России предлагают увеличить размер минимальных выплат по ОСАГО для тех, кто оформил европротокол и не стал вызывать сотрудников ГИБДД. Последний раз выплаты увеличили до 100 тысяч в 2018 году.

В 2022 году 902 тысячи водителей воспользовались европротоколом, а это 41% от общего числа всех, кто попал в ДТП. Юристы отмечают, что в большинстве случаев страховые компании пытались занизить суммы страховых. Но в случае принятия новых норм такой возможности у них не будет.

На какую сумму смогут претендовать автовладельцы? И с чем связаны такие изменения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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