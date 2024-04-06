Ретротрамваи можно посмотреть на площади у Белорусского вокзала в течение 6 апреля

В субботу, 6 апреля, в столице отмечается 125-летие московского трамвая. За эти годы московских пассажиров перевозили вагоны самых разных моделей. На данный момент по городу курсируют современные "Витязи" – это бесшумные трамваи, которые работают в столице с 2017 года.

В честь праздника в столице прошел парад трамваев. Двенадцать исторических вагонов впервые проехали по Лесной улице, они остановились на площади у Белорусского вокзала. В течение дня гости столицы и москвичи могут посмотреть вагоны внутри.

Подробнее о том, что происходит около Белорусского вокзала на данный момент, – в эфире телеканала Москва 24.