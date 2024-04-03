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03 апреля, 19:30

Экономика

Цены на авиабилеты превысили показатели августа 2023 года

Цены на авиабилеты превысили показатели августа 2023 года

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Росстат зафиксировал резкий рост цен на авиабилеты. На данный момент средняя стоимость перелета выше, чем в августе 2023 года.

По данным сервиса "Яндекс Путешествия", почти вдвое дороже, чем год назад, стали рейсы из любого российского города в Барнаул и Грозный. Также в пятерку лидеров попали Благовещенск, Мурманск и Улан-Удэ. Средние цены на перелеты туда выросли более чем на 70%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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