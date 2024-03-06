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06 марта, 12:15

Транспорт

Дополнительный выезд на Киевское шоссе появится в ТиНАО до конца 2024 года

Дополнительный выезд на Киевское шоссе появится в ТиНАО до конца 2024 года

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В ТиНАО до конца 2024 года сделают дополнительный выезд на Киевское шоссе. С его появлением у жителей микрорайона Московский значительно улучшится транспортная доступность, кроме того горожанам будет гораздо удобнее добираться до больниц и школ.

Дорожникам предстоит построить четырехполосную дорогу с двусторонним движением протяженностью два километра. Работы на первом и втором участках дороги уже находятся на завершающем этапе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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