06 марта, 12:15Транспорт
Дополнительный выезд на Киевское шоссе появится в ТиНАО до конца 2024 года
В ТиНАО до конца 2024 года сделают дополнительный выезд на Киевское шоссе. С его появлением у жителей микрорайона Московский значительно улучшится транспортная доступность, кроме того горожанам будет гораздо удобнее добираться до больниц и школ.
Дорожникам предстоит построить четырехполосную дорогу с двусторонним движением протяженностью два километра. Работы на первом и втором участках дороги уже находятся на завершающем этапе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.