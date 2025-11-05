В Москве хотят разрешить остановку под запрещающими знаками такси и машинам инвалидов

Такси и машинам инвалидов в Москве могут разрешить останавливаться под запрещающими знаками. С просьбой провести такой эксперимент в одном из округов столицы общественники обратились в мэрию.

Они предложили три варианта. Например, заменить знаки "Остановка запрещена" на менее строгие "Стоянка запрещена" или добавить к знакам "Остановка запрещена" таблички "Кроме такси и инвалидов". Третий вариант предполагает настроить систему фотовидеофиксации так, чтобы таксисты и инвалиды могли, не опасаясь штрафа, сделать остановку продолжительностью до двух минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.