Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 07:30

Транспорт

В Москве хотят разрешить остановку под запрещающими знаками такси и машинам инвалидов

В Москве хотят разрешить остановку под запрещающими знаками такси и машинам инвалидов

Психологи рассказали, как побороть аэрофобию

Водителей предупредили об опасности аварий из-за тумана в Москве

Комплекс Серп и Молот объединит метро и наземный транспорт

Световое шоу состоялось на колесе обозрение "Солнце Москвы"

Городской вокзал Серп и Молот станет новой точкой притяжения москвичей

Задержанный багаж пассажиров рейса из Анталии в Москву прибыл во Внуково

"Новости дня": в Москве изменилась схема движения наземных маршрутов

Парковки в Москве стали бесплатными в честь Дня народного единства

Более тысячи автобусов коммерческих перевозчиков подготовили перед зимой в Москве

Такси и машинам инвалидов в Москве могут разрешить останавливаться под запрещающими знаками. С просьбой провести такой эксперимент в одном из округов столицы общественники обратились в мэрию.

Они предложили три варианта. Например, заменить знаки "Остановка запрещена" на менее строгие "Стоянка запрещена" или добавить к знакам "Остановка запрещена" таблички "Кроме такси и инвалидов". Третий вариант предполагает настроить систему фотовидеофиксации так, чтобы таксисты и инвалиды могли, не опасаясь штрафа, сделать остановку продолжительностью до двух минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика