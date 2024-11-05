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05 ноября, 07:15

Транспорт

Введение штрафов за неверные данные в авиабилетах рассматривают в правительстве России

Введение штрафов за неверные данные в авиабилетах рассматривают в правительстве России

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В правительстве подготовили законопроект о введении штрафов для авиакомпаний, которые допускают ошибки в оформлении авиабилетов. Это решение было принято после многочисленных жалоб со стороны пассажиров.

По словам первого заместителя исполнительного директора Ассоциации юристов России Арины Мурашкиной, операторы, которые вводят неверные данные о бронировании или не размещают информацию о рейсах, будут оштрафованы. За первое нарушение штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, а за повторное может быть приостановлена деятельность компании.

Ежегодно Ространснадзор фиксирует около 700 случаев, когда из-за ошибок в билетах туристы теряют деньги и попадают в трудные ситуации во время перелетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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