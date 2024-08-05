Новости мира: сицилийский аэропорт Катания заработал в нормальном режиме

Сицилийский аэропорт Катания заработал в штатном режиме, сообщили местные власти. Тем временем вулкан Этна продолжает извергаться, столб дыма в данный момент достигает 10 километров в высоту. Этна стал проявлять особую активность утром 4 августа.

Между тем в США впервые в истории полностью автономный робот-стоматолог успешно провел медицинскую процедуру. Управляемый искусственным интеллектом аппарат смог обработать зуб под коронку. Манипуляция заняла 15 минут, в то время как врач потратил бы на это около двух часов.

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