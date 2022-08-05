Новости последнего часа: на 8 станциях московского метро раздают воду из-за жары

В московском метро пассажирам вновь начали раздавать воду из-за жары, сообщает столичный Дептранс. Отмечается, что специалисты мониторят температуру воздуха. При необходимости список станций может быть скорректирован.

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на пассажирку на станции метро "Бауманская", сообщили в УВД метрополитена.

Лесной пожар начался в греческой Аттике. Движение по дороге до Афин перекрыто, заявили в пожарной службе страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.