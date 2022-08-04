"Это наш город": специалисты благоустроят территорию возле станции "Воронцовская" БКЛ

Специалисты благоустраивают территорию возле станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии метро. Там сделабт удобные пешеходные маршруты, построят наземные переходы, заменят покрытие на дорогах, установят фонари, обустроят парковочные карманы и пункты проката самокатов и велосипедов.

Возле станции для пассажиров общественного транспорта оборудуют семь современных остановочных павильонов. Работы проходят на улице Наметкина, Академика Челомея и Старокалужском шоссе.