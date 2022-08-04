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Город

08:30

"Это наш город": специалисты благоустроят территорию возле станции "Воронцовская" БКЛ

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Специалисты благоустраивают территорию возле станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии метро. Там сделабт удобные пешеходные маршруты, построят наземные переходы, заменят покрытие на дорогах, установят фонари, обустроят парковочные карманы и пункты проката самокатов и велосипедов.

Возле станции для пассажиров общественного транспорта оборудуют семь современных остановочных павильонов. Работы проходят на улице Наметкина, Академика Челомея и Старокалужском шоссе.

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