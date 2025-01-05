Объединенный вестибюль открылся на станции метро "Печатники"

На станции "Печатники" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро заработал объединенный вестибюль. Новый выход улучшил транспортную доступность для более чем 30 тысяч москвичей.

Раньше пассажирам, живущим на улице Гурьянова, необходимо было спуститься в метро на Люблинско-Дмитровскую линию и в центре зала пройти в переход. Это занимало порядка 7 минут. Теперь же с открытием нового вестибюля время в пути сократилось в несколько раз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

