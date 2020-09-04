Новости Московского транспорта

Форма поиска по сайту

04 сентября, 14:30

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С начала учебного года на 13 маршрутах наземного городского транспорта возобновились специальные рейсы до учебных заведений. Автобусы и электробусы курсируют по скорректированной трассе в определенные часы – до и после занятий.

"Переразметка позволяет делать поездки быстрее и комфортнее без увеличения ширины дорог даже на магистралях с интенсивным трафиком. С начала этого года на 53 участках обустроили дополнительные полосы, новые направления и развороты. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем улучшать движение в городе", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пользователи совершили уже почти 1 миллион бесплатных поездок на велосипедах и электроскутерах городского проката. Бесплатная поездка действует по безлимитным "Единым" и картам москвича для обучающихся. Каждая бесплатная поездка длится до 30 минут, а их количество зависит от категории абонемента.

