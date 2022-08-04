Первый комбинированный рейс отправился из Шереметьева 4 августа

В четверг, 4 августа, из Шереметьева отправился первый комбинированный рейс. В 07:00 туристы вылетели в Сочи, а после их ждала пересадка на поезд и путь до конечной остановки. Все это можно было сделать в рамках одного билета, стоимость которых в одну сторону стартует с 18 000 рублей.

Путешественники могут таким образом добраться до Анапы, Лоо или Лазаревского за 17–18 часов. Интервал между прибытием самолета и отправлением на поезде установили не более трех часов. Этого может и не хватить, чтобы получить багаж, пообедать, и приготовиться ехать дальше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

