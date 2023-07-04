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07:30

Транспорт

В Москве начали тестировать подключение электросамокатов к ЭРА-ГЛОНАСС

В Москве начали тестировать подключение электросамокатов к ЭРА-ГЛОНАСС

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В столице некоторые любители электросамокатов продолжают игнорировать правила. С ними решили бороться по-новому.

Перевод электросамокатов на российскую спутниковую систему – пока лишь эксперимент ЦОДД. Сотрудники дистанционно контролируют скоростной режим в парках и оживленных местах, а также отслеживают поведение на дороге. Есть вероятность, что в будущем датчики обяжут устанавливать на все самокаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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