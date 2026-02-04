Пригородные поезда Ленинградского направления могут задерживаться до 40 минут

Пригородные поезда Ленинградского направления, включая МЦД-3, задерживаются до 40 минут в сторону Москвы и обратно по техническим причинам. Об этом сообщили в телеграмм-канале Октябрьской железной дороги.

Ранее сообщалось, что сбои были вызваны экстремальными морозами. Железнодорожники делают все возможное, чтобы обеспечить массовые перевозки пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.