Поездка на каршеринге из Москвы в Пермь обошлась клиентке в 10 раз дороже
Поездка на каршеринге из Москвы в Пермь обошлась клиентке в 10 раз дороже заявленной изначально стоимости. Сервис пересчитал аренду по тарифу "Межгород" и выставил дополнительные штрафы, ссылаясь на нарушения условий договора.
Клиентка утверждает, что ей заранее не предоставили информацию о конкретном разрешенном маршруте. Во время поездки автомобиль был заблокирован службой безопасности каршеринга после отклонения от разрешенных дорог.
Кроме того, компания выписала штраф в 30 тысяч рублей за оставление машины в неположенном месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.