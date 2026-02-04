Проезд автомобилей через трамвайные пути на улице Олений Вал закроют с 1 марта

С 1 марта в Москве закроют проезд для автомобилей через трамвайные пути на улице Олений Вал в районе пересечения с Лосинским проездом. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

Ограничение вводится для улучшения условий и повышения эффективности движения трамваев. Водителям автомобилей будет необходимо пользоваться альтернативным проездом через улицу Егерскую.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.