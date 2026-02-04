04 февраля, 06:30Транспорт
Проезд автомобилей через трамвайные пути на улице Олений Вал закроют с 1 марта
С 1 марта в Москве закроют проезд для автомобилей через трамвайные пути на улице Олений Вал в районе пересечения с Лосинским проездом. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.
Ограничение вводится для улучшения условий и повышения эффективности движения трамваев. Водителям автомобилей будет необходимо пользоваться альтернативным проездом через улицу Егерскую.
