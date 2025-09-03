03 сентября, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 сентября
Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском, Рязанском и Ленинградском шоссе, а также Волгоградском проспекте в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.
Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов. Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.
В вечерний разъезд прогнозируются заторы на радиальных трассах по направлению в область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.