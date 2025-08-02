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02 августа, 10:15

Транспорт

Движение автомобилей перекроют в Москве из-за ночного велофестиваля

Движение автомобилей перекроют в Москве из-за ночного велофестиваля

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Движение автомобилей перекроют в Москве с 20:30 2 августа до 01:00 3 августа из-за ночного велофестиваля. Там нельзя будет проехать по Садовому кольцу от Дашкова переулка до Зубовской улицы, а также подъехать к Парку Горького со стороны Крымского Вала, Курскому вокзалу, торгово-развлекательному центру "Атриум", Театру Сатиры со стороны Большой Садовой, торгово-деловому комплексу "Смоленский пассаж" и торгово-развлекательному центру "Павелецкая плаза".

Также на улицах Зубовская и Большая Пироговская будет запрещена парковка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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